Informacje o SkyNity (SDT) Thrilling Web3 strategy MMO game with sustainable economy. Revolutionary AI Agents to strategize & avail, live balance by AI Gods interaction. Thrilling Web3 strategy MMO game with sustainable economy. Revolutionary AI Agents to strategize & avail, live balance by AI Gods interaction. Oficjalna strona internetowa: https://skynity.io/ Biała księga: https://skynity.io/uploads/SkyNity_WhitePaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x04bc5918a08a526653e83420044b1a26ff34863b Kup SDT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SkyNity (SDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SkyNity (SDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.92M $ 11.92M $ 11.92M Historyczne maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Dowiedz się więcej o cenie SkyNity (SDT)

Tokenomika SkyNity (SDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SkyNity (SDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDT tokenomikę, poznaj cenę tokena SDTna żywo!

Jak kupić SDT Chcesz dodać SkyNity (SDT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SDT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SDT na MEXC już teraz!

Historia ceny SkyNity (SDT) Analiza historii ceny SDT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SDT już teraz!

Prognoza ceny SDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDT? Nasza strona z prognozami cen SDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SDT już teraz!

