Informacje o Scotty AI (SCOTTYAI) Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Oficjalna strona internetowa: https://scottytheai.com/en Biała księga: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Kup SCOTTYAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Scotty AI (SCOTTYAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Scotty AI (SCOTTYAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 391.15K $ 391.15K $ 391.15K Historyczne maksimum: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Historyczne minimum: $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 Aktualna cena: $ 0.0002255 $ 0.0002255 $ 0.0002255 Dowiedz się więcej o cenie Scotty AI (SCOTTYAI)

Tokenomika Scotty AI (SCOTTYAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Scotty AI (SCOTTYAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCOTTYAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCOTTYAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCOTTYAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SCOTTYAIna żywo!

Jak kupić SCOTTYAI Chcesz dodać Scotty AI (SCOTTYAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCOTTYAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SCOTTYAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Scotty AI (SCOTTYAI) Analiza historii ceny SCOTTYAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCOTTYAI już teraz!

Prognoza ceny SCOTTYAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCOTTYAI? Nasza strona z prognozami cen SCOTTYAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCOTTYAI już teraz!

