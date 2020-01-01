Tokenomika Soulbound TV (SBX) Odkryj kluczowe informacje o Soulbound TV (SBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Soulbound TV (SBX) Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Oficjalna strona internetowa: https://soulbound.tv Biała księga: https://soulbound.gitbook.io/sbtv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84fcb6f9031fce00bb89433d5df9e69a6ba3a4f8 Kup SBX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Soulbound TV (SBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Soulbound TV (SBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 159.70K $ 159.70K $ 159.70K Historyczne maksimum: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001597 $ 0.0001597 $ 0.0001597 Dowiedz się więcej o cenie Soulbound TV (SBX)

Tokenomika Soulbound TV (SBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Soulbound TV (SBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSBX tokenomikę, poznaj cenę tokena SBXna żywo!

Jak kupić SBX Chcesz dodać Soulbound TV (SBX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SBX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SBX na MEXC już teraz!

Historia ceny Soulbound TV (SBX) Analiza historii ceny SBX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SBX już teraz!

Prognoza ceny SBX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SBX? Nasza strona z prognozami cen SBX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SBX już teraz!

