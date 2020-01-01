Tokenomika Saber Protocol Token (SBR) Odkryj kluczowe informacje o Saber Protocol Token (SBR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Saber Protocol Token (SBR) Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://saberdao.io/ Biała księga: https://docs.saberdao.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Saber2gLauYim4Mvftnrasomsv6NvAuncvMEZwcLpD1 Kup SBR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Saber Protocol Token (SBR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Saber Protocol Token (SBR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 98.11M $ 98.11M $ 98.11M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 104.20K $ 104.20K $ 104.20K Historyczne maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Historyczne minimum: $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 Aktualna cena: $ 0.0010621 $ 0.0010621 $ 0.0010621 Dowiedz się więcej o cenie Saber Protocol Token (SBR)

Tokenomika Saber Protocol Token (SBR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Saber Protocol Token (SBR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SBR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSBR tokenomikę, poznaj cenę tokena SBRna żywo!

Jak kupić SBR Chcesz dodać Saber Protocol Token (SBR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SBR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SBR na MEXC już teraz!

Historia ceny Saber Protocol Token (SBR) Analiza historii ceny SBR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SBR już teraz!

Prognoza ceny SBR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SBR? Nasza strona z prognozami cen SBR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SBR już teraz!

