Aktualna cena Salary to 0.0002494 USD. Śledź aktualizacje cen SALARY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SALARY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SALARY

Informacje o cenie SALARY

Czym jest SALARY

Tokenomika SALARY

Prognoza cen SALARY

Historia SALARY

Przewodnik zakupowy SALARY

Przelicznik SALARY-fiat

SALARY na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Salary

Cena Salary(SALARY)

Aktualna cena 1 SALARY do USD:

$0.0002498
$0.0002498
+3.09%1D
USD
Salary (SALARY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Salary (SALARY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0002126
$ 0.0002126
Minimum 24h
$ 0.0002911
$ 0.0002911
Maksimum 24h

$ 0.0002126
$ 0.0002126

$ 0.0002911
$ 0.0002911

--
--

--
--

-0.80%

+3.09%

-54.94%

-54.94%

Aktualna cena Salary (SALARY) wynosi $ 0.0002494. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SALARY wahał się między $ 0.0002126 a $ 0.0002911, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SALARY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SALARY zmieniły się o -0.80% w ciągu ostatniej godziny, o +3.09% w ciągu 24 godzin i o -54.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Salary (SALARY)

--
--

$ 54.51K
$ 54.51K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Salary wynosi --, przy $ 54.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SALARY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Salary (SALARY) – USD

Śledź zmiany ceny Salary dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000007487+3.09%
30 Dni$ -0.0039266-94.03%
60 dni$ -0.0093136-97.40%
90 dni$ -0.0131656-98.15%
Dzisiejsza zmiana ceny Salary

DziśSALARY odnotował zmianę $ +0.000007487 (+3.09%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Salary

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0039266 (-94.03%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Salary

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SALARY o $ -0.0093136(-97.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Salary

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0131656 (-98.15%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Salary (SALARY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Salary.

Co to jest Salary (SALARY)

Salary to memecoin oparty na Solanie, skoncentrowany wokół hasła „Daj sobie podwyżkę” z $SALARY, promujący ideę wynagradzania samego siebie.

Salary jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Salary. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SALARY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Salary na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Salary będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Salary (w USD)

Jaka będzie wartość Salary (SALARY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Salary (SALARY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Salary.

Sprawdź teraz prognozę ceny Salary!

Tokenomika Salary (SALARY)

Zrozumienie tokenomiki Salary (SALARY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SALARYjuż teraz!

Jak kupić Salary (SALARY)

Szukasz jak kupić Salary? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Salary na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SALARY na lokalne waluty

1 Salary(SALARY) do VND
6.562961
1 Salary(SALARY) do AUD
A$0.000381582
1 Salary(SALARY) do GBP
0.000189544
1 Salary(SALARY) do EUR
0.000214484
1 Salary(SALARY) do USD
$0.0002494
1 Salary(SALARY) do MYR
RM0.001042492
1 Salary(SALARY) do TRY
0.01049974
1 Salary(SALARY) do JPY
¥0.0381582
1 Salary(SALARY) do ARS
ARS$0.361971678
1 Salary(SALARY) do RUB
0.020286196
1 Salary(SALARY) do INR
0.022101828
1 Salary(SALARY) do IDR
Rp4.156665004
1 Salary(SALARY) do PHP
0.014672202
1 Salary(SALARY) do EGP
￡E.0.011824054
1 Salary(SALARY) do BRL
R$0.001336784
1 Salary(SALARY) do CAD
C$0.000351654
1 Salary(SALARY) do BDT
0.030391884
1 Salary(SALARY) do NGN
0.3598842
1 Salary(SALARY) do COP
$0.95922981
1 Salary(SALARY) do ZAR
R.0.004337066
1 Salary(SALARY) do UAH
0.010489764
1 Salary(SALARY) do TZS
T.Sh.0.6127758
1 Salary(SALARY) do VES
Bs0.0556162
1 Salary(SALARY) do CLP
$0.2354336
1 Salary(SALARY) do PKR
Rs0.070490416
1 Salary(SALARY) do KZT
0.130987374
1 Salary(SALARY) do THB
฿0.008095524
1 Salary(SALARY) do TWD
NT$0.007713942
1 Salary(SALARY) do AED
د.إ0.000915298
1 Salary(SALARY) do CHF
Fr0.00019952
1 Salary(SALARY) do HKD
HK$0.001937838
1 Salary(SALARY) do AMD
֏0.09540797
1 Salary(SALARY) do MAD
.د.م0.002321914
1 Salary(SALARY) do MXN
$0.00463884
1 Salary(SALARY) do SAR
ريال0.00093525
1 Salary(SALARY) do ETB
Br0.038238008
1 Salary(SALARY) do KES
KSh0.032232456
1 Salary(SALARY) do JOD
د.أ0.0001768246
1 Salary(SALARY) do PLN
0.000920286
1 Salary(SALARY) do RON
лв0.001102348
1 Salary(SALARY) do SEK
kr0.00238177
1 Salary(SALARY) do BGN
лв0.00042398
1 Salary(SALARY) do HUF
Ft0.083830822
1 Salary(SALARY) do CZK
0.005282292
1 Salary(SALARY) do KWD
د.ك0.0000765658
1 Salary(SALARY) do ILS
0.00081055
1 Salary(SALARY) do BOB
Bs0.00172086
1 Salary(SALARY) do AZN
0.00042398
1 Salary(SALARY) do TJS
SM0.00230695
1 Salary(SALARY) do GEL
0.000675874
1 Salary(SALARY) do AOA
Kz0.22838805
1 Salary(SALARY) do BHD
.د.ب0.0000937744
1 Salary(SALARY) do BMD
$0.0002494
1 Salary(SALARY) do DKK
kr0.001616112
1 Salary(SALARY) do HNL
L0.006574184
1 Salary(SALARY) do MUR
0.011477388
1 Salary(SALARY) do NAD
$0.00433956
1 Salary(SALARY) do NOK
kr0.00254388
1 Salary(SALARY) do NZD
$0.000438944
1 Salary(SALARY) do PAB
B/.0.0002494
1 Salary(SALARY) do PGK
K0.00105995
1 Salary(SALARY) do QAR
ر.ق0.000907816
1 Salary(SALARY) do RSD
дин.0.025403884
1 Salary(SALARY) do UZS
soʻm2.969047144
1 Salary(SALARY) do ALL
L0.020959576
1 Salary(SALARY) do ANG
ƒ0.000446426
1 Salary(SALARY) do AWG
ƒ0.00044892
1 Salary(SALARY) do BBD
$0.0004988
1 Salary(SALARY) do BAM
KM0.00042398
1 Salary(SALARY) do BIF
Fr0.7354806
1 Salary(SALARY) do BND
$0.00032422
1 Salary(SALARY) do BSD
$0.0002494
1 Salary(SALARY) do JMD
$0.04014093
1 Salary(SALARY) do KHR
1.001605364
1 Salary(SALARY) do KMF
Fr0.1062444
1 Salary(SALARY) do LAK
5.421739022
1 Salary(SALARY) do LKR
රු0.075964746
1 Salary(SALARY) do MDL
L0.00425227
1 Salary(SALARY) do MGA
Ar1.1234223
1 Salary(SALARY) do MOP
P0.0019952
1 Salary(SALARY) do MVR
0.00384076
1 Salary(SALARY) do MWK
MK0.432985834
1 Salary(SALARY) do MZN
MT0.01594913
1 Salary(SALARY) do NPR
रु0.035399836
1 Salary(SALARY) do PYG
1.7687448
1 Salary(SALARY) do RWF
Fr0.3623782
1 Salary(SALARY) do SBD
$0.002050068
1 Salary(SALARY) do SCR
0.003419274
1 Salary(SALARY) do SRD
$0.00961437
1 Salary(SALARY) do SVC
$0.002179756
1 Salary(SALARY) do SZL
L0.004354524
1 Salary(SALARY) do TMT
m0.0008729
1 Salary(SALARY) do TND
د.ت0.0007389722
1 Salary(SALARY) do TTD
$0.001688438
1 Salary(SALARY) do UGX
Sh0.8719024
1 Salary(SALARY) do XAF
Fr0.142158
1 Salary(SALARY) do XCD
$0.00067338
1 Salary(SALARY) do XOF
Fr0.142158
1 Salary(SALARY) do XPF
Fr0.0256882
1 Salary(SALARY) do BWP
P0.003364406
1 Salary(SALARY) do BZD
$0.000501294
1 Salary(SALARY) do CVE
$0.023969834
1 Salary(SALARY) do DJF
Fr0.0441438
1 Salary(SALARY) do DOP
$0.016006492
1 Salary(SALARY) do DZD
د.ج0.032604062
1 Salary(SALARY) do FJD
$0.000568632
1 Salary(SALARY) do GNF
Fr2.168533
1 Salary(SALARY) do GTQ
Q0.001910404
1 Salary(SALARY) do GYD
$0.052164504
1 Salary(SALARY) do ISK
kr0.0316738

Zasoby Salary

Aby lepiej zrozumieć Salary, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Salary

Jaka jest dziś wartość Salary (SALARY)?
Aktualna cena SALARY w USD wynosi 0.0002494USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SALARY do USD?
Aktualna cena SALARY w USD wynosi $ 0.0002494. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Salary?
Kapitalizacja rynkowa dla SALARY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SALARY w obiegu?
W obiegu SALARY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SALARY?
SALARY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SALARY?
SALARY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SALARY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SALARY wynosi $ 54.51K USD.
Czy w tym roku SALARY pójdzie wyżej?
SALARY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SALARY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Salary (SALARY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.0002498
