Tokenomika RunesTerminal (RUNI) Odkryj kluczowe informacje o RunesTerminal (RUNI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RunesTerminal (RUNI) Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted. Oficjalna strona internetowa: https://runesterminal.io Block Explorer: https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI Kup RUNI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RunesTerminal (RUNI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RunesTerminal (RUNI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Historyczne maksimum: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 Historyczne minimum: $ 0.046272349740947995 $ 0.046272349740947995 $ 0.046272349740947995 Aktualna cena: $ 0.0554 $ 0.0554 $ 0.0554 Dowiedz się więcej o cenie RunesTerminal (RUNI)

Tokenomika RunesTerminal (RUNI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RunesTerminal (RUNI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RUNI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUNI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRUNI tokenomikę, poznaj cenę tokena RUNIna żywo!

Jak kupić RUNI Chcesz dodać RunesTerminal (RUNI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RUNI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RUNI na MEXC już teraz!

Historia ceny RunesTerminal (RUNI) Analiza historii ceny RUNI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RUNI już teraz!

Prognoza ceny RUNI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUNI? Nasza strona z prognozami cen RUNI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RUNI już teraz!

