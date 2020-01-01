Tokenomika RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Odkryj kluczowe informacje o RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://runecoin.io/ Block Explorer: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Kup RUNECOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Historyczne maksimum: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Historyczne minimum: $ 0.000125639726482547 $ 0.000125639726482547 $ 0.000125639726482547 Aktualna cena: $ 0.000152 $ 0.000152 $ 0.000152 Dowiedz się więcej o cenie RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Tokenomika RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RUNECOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUNECOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRUNECOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena RUNECOINna żywo!

Jak kupić RUNECOIN Chcesz dodać RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RUNECOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RUNECOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Analiza historii ceny RUNECOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RUNECOIN już teraz!

Prognoza ceny RUNECOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUNECOIN? Nasza strona z prognozami cen RUNECOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RUNECOIN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!