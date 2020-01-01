Tokenomika Arrland (RUM) Odkryj kluczowe informacje o Arrland (RUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Arrland (RUM) Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Oficjalna strona internetowa: https://arrland.com Biała księga: https://arrland-media.s3-eu-central-1.amazonaws.com/docs/Arrland-Litepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3 Kup RUM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Arrland (RUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arrland (RUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 325.65K $ 325.65K $ 325.65K Historyczne maksimum: $ 0.011995 $ 0.011995 $ 0.011995 Historyczne minimum: $ 0.000176572651725889 $ 0.000176572651725889 $ 0.000176572651725889 Aktualna cena: $ 0.0001942 $ 0.0001942 $ 0.0001942 Dowiedz się więcej o cenie Arrland (RUM)

Tokenomika Arrland (RUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arrland (RUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRUM tokenomikę, poznaj cenę tokena RUMna żywo!

Jak kupić RUM Chcesz dodać Arrland (RUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RUM na MEXC już teraz!

Historia ceny Arrland (RUM) Analiza historii ceny RUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RUM już teraz!

Prognoza ceny RUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUM? Nasza strona z prognozami cen RUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RUM już teraz!

