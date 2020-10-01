Tokenomika Rally (RLY) Odkryj kluczowe informacje o Rally (RLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Oficjalna strona internetowa: https://rly.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b

Tokenomika i analiza cenowa Rally (RLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rally (RLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M Całkowita podaż: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Podaż w obiegu: $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.73M $ 14.73M $ 14.73M Historyczne maksimum: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Historyczne minimum: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 Aktualna cena: $ 0.0009823 $ 0.0009823 $ 0.0009823 Dowiedz się więcej o cenie Rally (RLY)

Tokenomika Rally (RLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rally (RLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRLY tokenomikę, poznaj cenę tokena RLYna żywo!

Historia ceny Rally (RLY) Analiza historii ceny RLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RLY już teraz!

Prognoza ceny RLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RLY? Nasza strona z prognozami cen RLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RLY już teraz!

