Informacje o RealGOAT (RGOAT) RealGOAT is meme coin on the BASE chain RealGOAT is meme coin on the BASE chain Oficjalna strona internetowa: https://realgoat.org/ Biała księga: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Block Explorer: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Kup RGOAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RealGOAT (RGOAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RealGOAT (RGOAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.50K $ 52.50K $ 52.50K Całkowita podaż: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Podaż w obiegu: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.50K $ 52.50K $ 52.50K Historyczne maksimum: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 Historyczne minimum: $ 0.000000000968532947 $ 0.000000000968532947 $ 0.000000000968532947 Aktualna cena: $ 0.0000000025 $ 0.0000000025 $ 0.0000000025 Dowiedz się więcej o cenie RealGOAT (RGOAT)

Tokenomika RealGOAT (RGOAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RealGOAT (RGOAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RGOAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RGOAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRGOAT tokenomikę, poznaj cenę tokena RGOATna żywo!

Jak kupić RGOAT Chcesz dodać RealGOAT (RGOAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RGOAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RGOAT na MEXC już teraz!

Historia ceny RealGOAT (RGOAT) Analiza historii ceny RGOAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RGOAT już teraz!

Prognoza ceny RGOAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RGOAT? Nasza strona z prognozami cen RGOAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RGOAT już teraz!

