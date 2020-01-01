Tokenomika Reflect (RFL) Odkryj kluczowe informacje o Reflect (RFL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Reflect (RFL) Oficjalna strona internetowa: https://www.reflect.now Biała księga: https://docs.reflect.now Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6e2c81b6c2c0e02360f00a0da694e489acb0b05e Kup RFL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Reflect (RFL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reflect (RFL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Historyczne maksimum: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Historyczne minimum: $ 0.015975383411109656 $ 0.015975383411109656 $ 0.015975383411109656 Aktualna cena: $ 0.07648 $ 0.07648 $ 0.07648 Dowiedz się więcej o cenie Reflect (RFL)

Tokenomika Reflect (RFL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reflect (RFL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RFL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RFL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRFL tokenomikę, poznaj cenę tokena RFLna żywo!

Jak kupić RFL Chcesz dodać Reflect (RFL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RFL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RFL na MEXC już teraz!

Historia ceny Reflect (RFL) Analiza historii ceny RFL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RFL już teraz!

Prognoza ceny RFL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RFL? Nasza strona z prognozami cen RFL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RFL już teraz!

