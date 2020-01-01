Tokenomika RDO (RDO) Odkryj kluczowe informacje o RDO (RDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RDO (RDO) Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Oficjalna strona internetowa: https://www.reddio.com/ Biała księga: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334

Tokenomika i analiza cenowa RDO (RDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RDO (RDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 988.55K $ 988.55K $ 988.55K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Historyczne maksimum: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 Historyczne minimum: $ 0.000447896410439699 $ 0.000447896410439699 $ 0.000447896410439699 Aktualna cena: $ 0.0004616 $ 0.0004616 $ 0.0004616 Dowiedz się więcej o cenie RDO (RDO)

Tokenomika RDO (RDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RDO (RDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRDO tokenomikę, poznaj cenę tokena RDOna żywo!

Historia ceny RDO (RDO) Analiza historii ceny RDO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RDO już teraz!

