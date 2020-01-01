Tokenomika Rato The Rat (RATO) Odkryj kluczowe informacje o Rato The Rat (RATO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rato The Rat (RATO) $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Oficjalna strona internetowa: https://www.ratotherat.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Kup RATO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rato The Rat (RATO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rato The Rat (RATO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 340.00K $ 340.00K $ 340.00K Historyczne maksimum: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Historyczne minimum: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Aktualna cena: $ 0.0000008082 $ 0.0000008082 $ 0.0000008082 Dowiedz się więcej o cenie Rato The Rat (RATO)

Tokenomika Rato The Rat (RATO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rato The Rat (RATO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RATO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RATO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRATO tokenomikę, poznaj cenę tokena RATOna żywo!

