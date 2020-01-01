Tokenomika Quizon (QZN) Odkryj kluczowe informacje o Quizon (QZN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quizon (QZN) Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge. Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge. Oficjalna strona internetowa: https://quizon.info Biała księga: https://quizon.gitbook.io/quizon Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x520bD8D14De4A180A99CCdc683cE896031BdAC51 Kup QZN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Quizon (QZN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quizon (QZN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000000000000287 $ 0.000000000000000287 $ 0.000000000000000287 Dowiedz się więcej o cenie Quizon (QZN)

Tokenomika Quizon (QZN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quizon (QZN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QZN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QZN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQZN tokenomikę, poznaj cenę tokena QZNna żywo!

Jak kupić QZN Chcesz dodać Quizon (QZN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QZN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QZN na MEXC już teraz!

Historia ceny Quizon (QZN) Analiza historii ceny QZN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QZN już teraz!

Prognoza ceny QZN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QZN? Nasza strona z prognozami cen QZN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QZN już teraz!

