Aktualna cena QUANTUM to 0.002863 USD. Śledź aktualizacje cen QUANTUM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUANTUM łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 QUANTUM do USD:

$0.002863
-0.55%1D
USD
QUANTUM (QUANTUM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:23:29 (UTC+8)

Informacje o cenie QUANTUM (QUANTUM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002857
Minimum 24h
$ 0.00291
Maksimum 24h

$ 0.002857
$ 0.00291
$ 0.7303169003467307
$ 0.00048219051846745
-0.04%

-0.54%

-2.33%

-2.33%

Aktualna cena QUANTUM (QUANTUM) wynosi $ 0.002863. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUANTUM wahał się między $ 0.002857 a $ 0.00291, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUANTUM w historii to $ 0.7303169003467307, a najniższy to $ 0.00048219051846745.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUANTUM zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.54% w ciągu 24 godzin i o -2.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o QUANTUM (QUANTUM)

No.4236

$ 0.00
$ 133.64K
$ 2.86B
0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
0.00%

QUANTUM

Obecna kapitalizacja rynkowa QUANTUM wynosi $ 0.00, przy $ 133.64K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUANTUM w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.86B.

Historia ceny QUANTUM (QUANTUM) – USD

Śledź zmiany ceny QUANTUM dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00001583-0.54%
30 Dni$ +0.00001+0.35%
60 dni$ -0.001003-25.95%
90 dni$ -0.00183-39.00%
Dzisiejsza zmiana ceny QUANTUM

DziśQUANTUM odnotował zmianę $ -0.00001583 (-0.54%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny QUANTUM

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.00001 (+0.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny QUANTUM

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę QUANTUM o $ -0.001003(-25.95%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny QUANTUM

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00183 (-39.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe QUANTUM (QUANTUM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen QUANTUM.

Co to jest QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

QUANTUM jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w QUANTUM. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu QUANTUM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące QUANTUM na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno QUANTUM będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny QUANTUM (w USD)

Jaka będzie wartość QUANTUM (QUANTUM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w QUANTUM (QUANTUM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla QUANTUM.

Sprawdź teraz prognozę ceny QUANTUM!

Tokenomika QUANTUM (QUANTUM)

Zrozumienie tokenomiki QUANTUM (QUANTUM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QUANTUMjuż teraz!

Jak kupić QUANTUM (QUANTUM)

Szukasz jak kupić QUANTUM? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić QUANTUM na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

QUANTUM na lokalne waluty

Zasoby QUANTUM

Aby lepiej zrozumieć QUANTUM, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa QUANTUM

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące QUANTUM

Jaka jest dziś wartość QUANTUM (QUANTUM)?
Aktualna cena QUANTUM w USD wynosi 0.002863USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QUANTUM do USD?
Aktualna cena QUANTUM w USD wynosi $ 0.002863. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa QUANTUM?
Kapitalizacja rynkowa dla QUANTUM wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QUANTUM w obiegu?
W obiegu QUANTUM znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QUANTUM?
QUANTUM osiąga ATH w wysokości 0.7303169003467307 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QUANTUM?
QUANTUM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00048219051846745 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QUANTUM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QUANTUM wynosi $ 133.64K USD.
Czy w tym roku QUANTUM pójdzie wyżej?
QUANTUM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QUANTUM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe QUANTUM (QUANTUM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

