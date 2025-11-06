GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Quanto to 0.002136 USD. Śledź aktualizacje cen QTO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QTO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Quanto to 0.002136 USD. Śledź aktualizacje cen QTO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QTO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QTO

Informacje o cenie QTO

Czym jest QTO

Biała księga QTO

Oficjalna strona internetowa QTO

Tokenomika QTO

Prognoza cen QTO

Historia QTO

Przewodnik zakupowy QTO

Przelicznik QTO-fiat

QTO na spot

USDT-M Futures QTO

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Quanto

Cena Quanto(QTO)

Aktualna cena 1 QTO do USD:

$0.002134
$0.002134$0.002134
+0.99%1D
USD
Quanto (QTO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:23:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Quanto (QTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001666
$ 0.001666$ 0.001666
Minimum 24h
$ 0.002345
$ 0.002345$ 0.002345
Maksimum 24h

$ 0.001666
$ 0.001666$ 0.001666

$ 0.002345
$ 0.002345$ 0.002345

$ 0.07476906273079051
$ 0.07476906273079051$ 0.07476906273079051

$ 0.002281925973120188
$ 0.002281925973120188$ 0.002281925973120188

-0.05%

+0.99%

-52.51%

-52.51%

Aktualna cena Quanto (QTO) wynosi $ 0.002136. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QTO wahał się między $ 0.001666 a $ 0.002345, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QTO w historii to $ 0.07476906273079051, a najniższy to $ 0.002281925973120188.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QTO zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.99% w ciągu 24 godzin i o -52.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quanto (QTO)

No.3719

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.46K
$ 70.46K$ 70.46K

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

0.00
0.00 0.00

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

0.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Quanto wynosi $ 0.00, przy $ 70.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QTO w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 980977386.37. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.10M.

Historia ceny Quanto (QTO) – USD

Śledź zmiany ceny Quanto dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00002092+0.99%
30 Dni$ -0.008824-80.52%
60 dni$ -0.007864-78.64%
90 dni$ -0.007864-78.64%
Dzisiejsza zmiana ceny Quanto

DziśQTO odnotował zmianę $ +0.00002092 (+0.99%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Quanto

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.008824 (-80.52%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Quanto

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę QTO o $ -0.007864(-78.64%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Quanto

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.007864 (-78.64%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Quanto (QTO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Quanto.

Co to jest Quanto (QTO)

Quanto jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Quanto. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu QTO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Quanto na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Quanto będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Quanto (w USD)

Jaka będzie wartość Quanto (QTO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Quanto (QTO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Quanto.

Sprawdź teraz prognozę ceny Quanto!

Tokenomika Quanto (QTO)

Zrozumienie tokenomiki Quanto (QTO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QTOjuż teraz!

Jak kupić Quanto (QTO)

Szukasz jak kupić Quanto? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Quanto na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

QTO na lokalne waluty

1 Quanto(QTO) do VND
56.20884
1 Quanto(QTO) do AUD
A$0.00326808
1 Quanto(QTO) do GBP
0.00162336
1 Quanto(QTO) do EUR
0.00183696
1 Quanto(QTO) do USD
$0.002136
1 Quanto(QTO) do MYR
RM0.00892848
1 Quanto(QTO) do TRY
0.0899256
1 Quanto(QTO) do JPY
¥0.326808
1 Quanto(QTO) do ARS
ARS$3.10012632
1 Quanto(QTO) do RUB
0.17374224
1 Quanto(QTO) do INR
0.18929232
1 Quanto(QTO) do IDR
Rp35.59998576
1 Quanto(QTO) do PHP
0.12566088
1 Quanto(QTO) do EGP
￡E.0.10126776
1 Quanto(QTO) do BRL
R$0.01144896
1 Quanto(QTO) do CAD
C$0.00301176
1 Quanto(QTO) do BDT
0.26029296
1 Quanto(QTO) do NGN
3.082248
1 Quanto(QTO) do COP
$8.2153764
1 Quanto(QTO) do ZAR
R.0.03714504
1 Quanto(QTO) do UAH
0.08984016
1 Quanto(QTO) do TZS
T.Sh.5.248152
1 Quanto(QTO) do VES
Bs0.476328
1 Quanto(QTO) do CLP
$2.016384
1 Quanto(QTO) do PKR
Rs0.60371904
1 Quanto(QTO) do KZT
1.12184856
1 Quanto(QTO) do THB
฿0.06933456
1 Quanto(QTO) do TWD
NT$0.06606648
1 Quanto(QTO) do AED
د.إ0.00783912
1 Quanto(QTO) do CHF
Fr0.0017088
1 Quanto(QTO) do HKD
HK$0.01659672
1 Quanto(QTO) do AMD
֏0.8171268
1 Quanto(QTO) do MAD
.د.م0.01988616
1 Quanto(QTO) do MXN
$0.0397296
1 Quanto(QTO) do SAR
ريال0.00801
1 Quanto(QTO) do ETB
Br0.32749152
1 Quanto(QTO) do KES
KSh0.27605664
1 Quanto(QTO) do JOD
د.أ0.001514424
1 Quanto(QTO) do PLN
0.00788184
1 Quanto(QTO) do RON
лв0.00944112
1 Quanto(QTO) do SEK
kr0.0203988
1 Quanto(QTO) do BGN
лв0.0036312
1 Quanto(QTO) do HUF
Ft0.71797368
1 Quanto(QTO) do CZK
0.04524048
1 Quanto(QTO) do KWD
د.ك0.000655752
1 Quanto(QTO) do ILS
0.006942
1 Quanto(QTO) do BOB
Bs0.0147384
1 Quanto(QTO) do AZN
0.0036312
1 Quanto(QTO) do TJS
SM0.019758
1 Quanto(QTO) do GEL
0.00578856
1 Quanto(QTO) do AOA
Kz1.956042
1 Quanto(QTO) do BHD
.د.ب0.000803136
1 Quanto(QTO) do BMD
$0.002136
1 Quanto(QTO) do DKK
kr0.01384128
1 Quanto(QTO) do HNL
L0.05630496
1 Quanto(QTO) do MUR
0.09829872
1 Quanto(QTO) do NAD
$0.0371664
1 Quanto(QTO) do NOK
kr0.0217872
1 Quanto(QTO) do NZD
$0.00375936
1 Quanto(QTO) do PAB
B/.0.002136
1 Quanto(QTO) do PGK
K0.009078
1 Quanto(QTO) do QAR
ر.ق0.00777504
1 Quanto(QTO) do RSD
дин.0.21757296
1 Quanto(QTO) do UZS
soʻm25.42856736
1 Quanto(QTO) do ALL
L0.17950944
1 Quanto(QTO) do ANG
ƒ0.00382344
1 Quanto(QTO) do AWG
ƒ0.0038448
1 Quanto(QTO) do BBD
$0.004272
1 Quanto(QTO) do BAM
KM0.0036312
1 Quanto(QTO) do BIF
Fr6.299064
1 Quanto(QTO) do BND
$0.0027768
1 Quanto(QTO) do BSD
$0.002136
1 Quanto(QTO) do JMD
$0.3437892
1 Quanto(QTO) do KHR
8.57830416
1 Quanto(QTO) do KMF
Fr0.909936
1 Quanto(QTO) do LAK
46.43478168
1 Quanto(QTO) do LKR
රු0.65060424
1 Quanto(QTO) do MDL
L0.0364188
1 Quanto(QTO) do MGA
Ar9.621612
1 Quanto(QTO) do MOP
P0.017088
1 Quanto(QTO) do MVR
0.0328944
1 Quanto(QTO) do MWK
MK3.70833096
1 Quanto(QTO) do MZN
MT0.1365972
1 Quanto(QTO) do NPR
रु0.30318384
1 Quanto(QTO) do PYG
15.148512
1 Quanto(QTO) do RWF
Fr3.103608
1 Quanto(QTO) do SBD
$0.01755792
1 Quanto(QTO) do SCR
0.02928456
1 Quanto(QTO) do SRD
$0.0823428
1 Quanto(QTO) do SVC
$0.01866864
1 Quanto(QTO) do SZL
L0.03729456
1 Quanto(QTO) do TMT
m0.007476
1 Quanto(QTO) do TND
د.ت0.006328968
1 Quanto(QTO) do TTD
$0.01446072
1 Quanto(QTO) do UGX
Sh7.467456
1 Quanto(QTO) do XAF
Fr1.21752
1 Quanto(QTO) do XCD
$0.0057672
1 Quanto(QTO) do XOF
Fr1.21752
1 Quanto(QTO) do XPF
Fr0.220008
1 Quanto(QTO) do BWP
P0.02881464
1 Quanto(QTO) do BZD
$0.00429336
1 Quanto(QTO) do CVE
$0.20529096
1 Quanto(QTO) do DJF
Fr0.378072
1 Quanto(QTO) do DOP
$0.13708848
1 Quanto(QTO) do DZD
د.ج0.27923928
1 Quanto(QTO) do FJD
$0.00487008
1 Quanto(QTO) do GNF
Fr18.57252
1 Quanto(QTO) do GTQ
Q0.01636176
1 Quanto(QTO) do GYD
$0.44676576
1 Quanto(QTO) do ISK
kr0.271272

Zasoby Quanto

Aby lepiej zrozumieć Quanto, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Quanto
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Quanto

Jaka jest dziś wartość Quanto (QTO)?
Aktualna cena QTO w USD wynosi 0.002136USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QTO do USD?
Aktualna cena QTO w USD wynosi $ 0.002136. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Quanto?
Kapitalizacja rynkowa dla QTO wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QTO w obiegu?
W obiegu QTO znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QTO?
QTO osiąga ATH w wysokości 0.07476906273079051 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QTO?
QTO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002281925973120188 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QTO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QTO wynosi $ 70.46K USD.
Czy w tym roku QTO pójdzie wyżej?
QTO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QTO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:23:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Quanto (QTO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator QTO do USD

Kwota

QTO
QTO
USD
USD

1 QTO = 0.002136 USD

Handluj QTO

QTO/USDT
$0.002134
$0.002134$0.002134
+0.47%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,944.32
$102,944.32$102,944.32

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,396.40
$3,396.40$3,396.40

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.77
$160.77$160.77

+0.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,944.32
$102,944.32$102,944.32

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,396.40
$3,396.40$3,396.40

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.77
$160.77$160.77

+0.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3289
$2.3289$2.3289

+2.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0836
$1.0836$1.0836

-0.14%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009850
$0.000009850$0.000009850

+421.71%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000660
$0.0000000660$0.0000000660

+337.08%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2019
$0.2019$0.2019

+303.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5682
$1.5682$1.5682

+93.31%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01849
$0.01849$0.01849

+47.92%