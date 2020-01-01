Tokenomika Pixer Eternity (PXT) Odkryj kluczowe informacje o Pixer Eternity (PXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pixer Eternity (PXT) Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Oficjalna strona internetowa: https://pixer.club/ Biała księga: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Kup PXT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pixer Eternity (PXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pixer Eternity (PXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 965.26K $ 965.26K $ 965.26K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Historyczne maksimum: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Historyczne minimum: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Aktualna cena: $ 0.000309 $ 0.000309 $ 0.000309 Dowiedz się więcej o cenie Pixer Eternity (PXT)

Tokenomika Pixer Eternity (PXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pixer Eternity (PXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPXT tokenomikę, poznaj cenę tokena PXTna żywo!

Jak kupić PXT Chcesz dodać Pixer Eternity (PXT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PXT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PXT na MEXC już teraz!

Historia ceny Pixer Eternity (PXT) Analiza historii ceny PXT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PXT już teraz!

Prognoza ceny PXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PXT? Nasza strona z prognozami cen PXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PXT już teraz!

