Tokenomika I love puppies (PUPPIES1)

Odkryj kluczowe informacje o I love puppies (PUPPIES1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:26:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa I love puppies (PUPPIES1)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I love puppies (PUPPIES1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 420,690.00T
$ 420,690.00T
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 21.71K
$ 21.71K
Historyczne maksimum:
$ 0.000000000001457
$ 0.000000000001457
Historyczne minimum:
$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317
Aktualna cena:
$ 0.0000000000000516
$ 0.0000000000000516

Informacje o I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

Oficjalna strona internetowa:
https://ilovepuppies.club
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0e60ce572a5456b6974d5e7507cc07110dd062a4

Tokenomika I love puppies (PUPPIES1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki I love puppies (PUPPIES1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PUPPIES1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUPPIES1.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPUPPIES1 tokenomikę, poznaj cenę tokena PUPPIES1na żywo!

Jak kupić PUPPIES1

Chcesz dodać I love puppies (PUPPIES1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUPPIES1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny I love puppies (PUPPIES1)

Analiza historii ceny PUPPIES1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny PUPPIES1

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUPPIES1? Nasza strona z prognozami cen PUPPIES1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

