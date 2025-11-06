GiełdaDEX+
Aktualna cena I love puppies to 0.0000000000001029 USD. Śledź aktualizacje cen PUPPIES1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUPPIES1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PUPPIES1

Informacje o cenie PUPPIES1

Czym jest PUPPIES1

Oficjalna strona internetowa PUPPIES1

Tokenomika PUPPIES1

Prognoza cen PUPPIES1

Historia PUPPIES1

Przewodnik zakupowy PUPPIES1

Przelicznik PUPPIES1-fiat

PUPPIES1 na spot

Logo I love puppies

Cena I love puppies(PUPPIES1)

Aktualna cena 1 PUPPIES1 do USD:

$0.0000000000001029
+2.79%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:00:06 (UTC+8)

Informacje o cenie I love puppies (PUPPIES1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000000000001001
Minimum 24h
$ 0.0000000000001208
Maksimum 24h

$ 0.0000000000001001
$ 0.0000000000001208
$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000000316317
0.00%

+2.79%

-29.43%

-29.43%

Aktualna cena I love puppies (PUPPIES1) wynosi $ 0.0000000000001029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUPPIES1 wahał się między $ 0.0000000000001001 a $ 0.0000000000001208, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUPPIES1 w historii to $ 0.000000000339902443, a najniższy to $ 0.000000000000316317.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUPPIES1 zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.79% w ciągu 24 godzin i o -29.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o I love puppies (PUPPIES1)

No.3820

$ 0.00
$ 896.78
$ 43.29K
0.00
420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000
0.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa I love puppies wynosi $ 0.00, przy $ 896.78 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUPPIES1 w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 420690000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.29K.

Historia ceny I love puppies (PUPPIES1) – USD

Śledź zmiany ceny I love puppies dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000000000000002793+2.79%
30 Dni$ -0.0000000000003971-79.42%
60 dni$ -0.0000000000003971-79.42%
90 dni$ -0.0000000000003971-79.42%
Dzisiejsza zmiana ceny I love puppies

DziśPUPPIES1 odnotował zmianę $ +0.000000000000002793 (+2.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny I love puppies

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000000000003971 (-79.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny I love puppies

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PUPPIES1 o $ -0.0000000000003971(-79.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny I love puppies

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000000000003971 (-79.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe I love puppies (PUPPIES1)?

Sprawdź teraz stronę historii cen I love puppies.

Co to jest I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w I love puppies. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PUPPIES1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące I love puppies na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno I love puppies będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny I love puppies (w USD)

Jaka będzie wartość I love puppies (PUPPIES1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w I love puppies (PUPPIES1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla I love puppies.

Sprawdź teraz prognozę ceny I love puppies!

Tokenomika I love puppies (PUPPIES1)

Zrozumienie tokenomiki I love puppies (PUPPIES1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUPPIES1już teraz!

Jak kupić I love puppies (PUPPIES1)

Szukasz jak kupić I love puppies? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić I love puppies na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PUPPIES1 na lokalne waluty

1 I love puppies(PUPPIES1) do VND
Zasoby I love puppies

Aby lepiej zrozumieć I love puppies, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa I love puppies
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące I love puppies

Jaka jest dziś wartość I love puppies (PUPPIES1)?
Aktualna cena PUPPIES1 w USD wynosi 0.0000000000001029USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUPPIES1 do USD?
Aktualna cena PUPPIES1 w USD wynosi $ 0.0000000000001029. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa I love puppies?
Kapitalizacja rynkowa dla PUPPIES1 wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUPPIES1 w obiegu?
W obiegu PUPPIES1 znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUPPIES1?
PUPPIES1 osiąga ATH w wysokości 0.000000000339902443 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUPPIES1?
PUPPIES1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000000000000316317 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUPPIES1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUPPIES1 wynosi $ 896.78 USD.
Czy w tym roku PUPPIES1 pójdzie wyżej?
PUPPIES1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUPPIES1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe I love puppies (PUPPIES1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PUPPIES1 do USD

Kwota

PUPPIES1
USD
1 PUPPIES1 = 0 USD

Handluj PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001029
+2.79%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

