Aktualna cena I love puppies (PUPPIES1) wynosi $ 0.0000000000001029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUPPIES1 wahał się między $ 0.0000000000001001 a $ 0.0000000000001208, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUPPIES1 w historii to $ 0.000000000339902443, a najniższy to $ 0.000000000000316317.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PUPPIES1 zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.79% w ciągu 24 godzin i o -29.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa I love puppies wynosi $ 0.00, przy $ 896.78 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUPPIES1 w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 420690000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.29K.
Śledź zmiany ceny I love puppies dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.000000000000002793
|+2.79%
|30 Dni
|$ -0.0000000000003971
|-79.42%
|60 dni
|$ -0.0000000000003971
|-79.42%
|90 dni
|$ -0.0000000000003971
|-79.42%
DziśPUPPIES1 odnotował zmianę $ +0.000000000000002793 (+2.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000000000003971 (-79.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PUPPIES1 o $ -0.0000000000003971(-79.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000000000003971 (-79.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.
I love puppies jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w I love puppies. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PUPPIES1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące I love puppies na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno I love puppies będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Zrozumienie tokenomiki I love puppies (PUPPIES1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUPPIES1już teraz!
Szukasz jak kupić I love puppies? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić I love puppies na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
