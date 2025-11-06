Cena I love puppies(PUPPIES)
-0.11%
+2.92%
-37.00%
-37.00%
Aktualna cena I love puppies (PUPPIES) wynosi $ 0.0000002779. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUPPIES wahał się między $ 0.0000002629 a $ 0.0000002911, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUPPIES w historii to $ 0.000001189097557191, a najniższy to $ 0.000000001766024703.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PUPPIES zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.92% w ciągu 24 godzin i o -37.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
No.3683
0.00%
ETH
Obecna kapitalizacja rynkowa I love puppies wynosi $ 0.00, przy $ 55.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUPPIES w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 42069000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.69M.
Śledź zmiany ceny I love puppies dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.000000007884
|+2.92%
|30 Dni
|$ -0.0000004054
|-59.33%
|60 dni
|$ +0.0000000779
|+38.95%
|90 dni
|$ +0.0000000779
|+38.95%
DziśPUPPIES odnotował zmianę $ +0.000000007884 (+2.92%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000004054 (-59.33%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PUPPIES o $ +0.0000000779(+38.95%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0000000779 (+38.95%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe I love puppies (PUPPIES)?
Kocham szczeniaczki – Elon Musk
Jaka będzie wartość I love puppies (PUPPIES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w I love puppies (PUPPIES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat?
Aby lepiej zrozumieć I love puppies, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Kwota
1 PUPPIES = 0.000000 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
