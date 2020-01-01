Tokenomika PUNPAD (PUAD) Odkryj kluczowe informacje o PUNPAD (PUAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PUNPAD (PUAD) Pumpad to nie typowy launchpad ani dashboard—to wbudowany silnik misji Web3, ściśle zintegrowany z Telegramem, zaprojektowany do przekształcania ludzkich działań w wartość on-chain. Pumpad to nie typowy launchpad ani dashboard—to wbudowany silnik misji Web3, ściśle zintegrowany z Telegramem, zaprojektowany do przekształcania ludzkich działań w wartość on-chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.pumpad.io Biała księga: https://pumpad.gitbook.io/pumpad/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9D42691B981aaBB1dd9DD7c27479A2f79BfacFc4 Kup PUAD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PUNPAD (PUAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUNPAD (PUAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 1.6199 $ 1.6199 $ 1.6199 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000000000000039 $ 0.000000000000000039 $ 0.000000000000000039 Dowiedz się więcej o cenie PUNPAD (PUAD)

Tokenomika PUNPAD (PUAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUNPAD (PUAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUAD tokenomikę, poznaj cenę tokena PUADna żywo!

Jak kupić PUAD Chcesz dodać PUNPAD (PUAD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUAD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PUAD na MEXC już teraz!

Historia ceny PUNPAD (PUAD) Analiza historii ceny PUAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PUAD już teraz!

Prognoza ceny PUAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUAD? Nasza strona z prognozami cen PUAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUAD już teraz!

