Informacje o Prisma Finance (PRISMA) Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Oficjalna strona internetowa: https://prismafinance.com/ Biała księga: https://docs.prismafinance.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Kup PRISMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Prisma Finance (PRISMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prisma Finance (PRISMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M Historyczne maksimum: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Historyczne minimum: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Aktualna cena: $ 0.04228 $ 0.04228 $ 0.04228 Dowiedz się więcej o cenie Prisma Finance (PRISMA)

Tokenomika Prisma Finance (PRISMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prisma Finance (PRISMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRISMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRISMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRISMA tokenomikę, poznaj cenę tokena PRISMAna żywo!

Historia ceny Prisma Finance (PRISMA) Analiza historii ceny PRISMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PRISMA już teraz!

Prognoza ceny PRISMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRISMA? Nasza strona z prognozami cen PRISMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRISMA już teraz!

