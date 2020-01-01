Tokenomika Pop Social (PPT) Odkryj kluczowe informacje o Pop Social (PPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pop Social (PPT) Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Oficjalna strona internetowa: https://www.popsocial.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Kup PPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pop Social (PPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pop Social (PPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.60M $ 21.60M $ 21.60M Historyczne maksimum: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 Historyczne minimum: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Aktualna cena: $ 0.10799 $ 0.10799 $ 0.10799 Dowiedz się więcej o cenie Pop Social (PPT)

Tokenomika Pop Social (PPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pop Social (PPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPPT tokenomikę, poznaj cenę tokena PPTna żywo!

Historia ceny Pop Social (PPT) Analiza historii ceny PPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PPT już teraz!

Prognoza ceny PPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PPT? Nasza strona z prognozami cen PPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PPT już teraz!

