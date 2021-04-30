Tokenomika POLKACITY (POLC) Odkryj kluczowe informacje o POLKACITY (POLC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o POLKACITY (POLC) Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Oficjalna strona internetowa: https://polkacity.io Biała księga: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Kup POLC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa POLKACITY (POLC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla POLKACITY (POLC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 542.71K $ 542.71K $ 542.71K Całkowita podaż: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Podaż w obiegu: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Historyczne maksimum: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Historyczne minimum: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Aktualna cena: $ 0.002856 $ 0.002856 $ 0.002856 Dowiedz się więcej o cenie POLKACITY (POLC)

Tokenomika POLKACITY (POLC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki POLKACITY (POLC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POLC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOLC tokenomikę, poznaj cenę tokena POLCna żywo!

Jak kupić POLC Chcesz dodać POLKACITY (POLC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu POLC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować POLC na MEXC już teraz!

Historia ceny POLKACITY (POLC) Analiza historii ceny POLC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny POLC już teraz!

Prognoza ceny POLC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POLC? Nasza strona z prognozami cen POLC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POLC już teraz!

