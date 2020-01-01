Tokenomika Ponder (PNDR) Odkryj kluczowe informacje o Ponder (PNDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ponder (PNDR) Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Oficjalna strona internetowa: https://ponder.one/ Biała księga: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Kup PNDR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ponder (PNDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ponder (PNDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.20K $ 162.20K $ 162.20K Historyczne maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Historyczne minimum: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Aktualna cena: $ 0.001622 $ 0.001622 $ 0.001622 Dowiedz się więcej o cenie Ponder (PNDR)

Tokenomika Ponder (PNDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ponder (PNDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PNDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PNDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPNDR tokenomikę, poznaj cenę tokena PNDRna żywo!

Jak kupić PNDR Chcesz dodać Ponder (PNDR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PNDR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PNDR na MEXC już teraz!

Historia ceny Ponder (PNDR) Analiza historii ceny PNDR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PNDR już teraz!

Prognoza ceny PNDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PNDR? Nasza strona z prognozami cen PNDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PNDR już teraz!

