Informacje o PLYR L1 (PLYR) PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Oficjalna strona internetowa: https://plyr.network Biała księga: https://whitepaper.plyr.network/ Block Explorer: https://explorer.plyr.network/

Tokenomika i analiza cenowa PLYR L1 (PLYR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PLYR L1 (PLYR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 278.08K $ 278.08K $ 278.08K Całkowita podaż: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Podaż w obiegu: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Historyczne maksimum: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Historyczne minimum: $ 0.000070726980602056 $ 0.000070726980602056 $ 0.000070726980602056 Aktualna cena: $ 0.00323 $ 0.00323 $ 0.00323 Dowiedz się więcej o cenie PLYR L1 (PLYR)

Tokenomika PLYR L1 (PLYR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PLYR L1 (PLYR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLYR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLYR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLYR tokenomikę, poznaj cenę tokena PLYRna żywo!

