Informacje o Polemos (PLMS) Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players. Oficjalna strona internetowa: https://polemos.io/ Biała księga: https://docs.polemos.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8

Tokenomika i analiza cenowa Polemos (PLMS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polemos (PLMS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.69M Historyczne maksimum: $ 0.19 Historyczne minimum: $ 0.001061347620963712 Aktualna cena: $ 0.00269

Tokenomika Polemos (PLMS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polemos (PLMS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLMS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLMS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić PLMS Chcesz dodać Polemos (PLMS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PLMS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Polemos (PLMS) Analiza historii ceny PLMS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny PLMS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLMS? Nasza strona z prognozami cen PLMS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

