Informacje o PIKA PAMM (PKAM) PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. Oficjalna strona internetowa: https://pamm.pika.io/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Kup PKAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PIKA PAMM (PKAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PIKA PAMM (PKAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.21B $ 12.21B $ 12.21B Historyczne maksimum: $ 14.29722 $ 14.29722 $ 14.29722 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 5.81577 $ 5.81577 $ 5.81577 Dowiedz się więcej o cenie PIKA PAMM (PKAM)

Tokenomika PIKA PAMM (PKAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PIKA PAMM (PKAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PKAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PKAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPKAM tokenomikę, poznaj cenę tokena PKAMna żywo!

Historia ceny PIKA PAMM (PKAM) Analiza historii ceny PKAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PKAM już teraz!

Prognoza ceny PKAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PKAM? Nasza strona z prognozami cen PKAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PKAM już teraz!

