Informacje o Pikamoon (PIKA) NFT Play to Earn Game. NFT Play to Earn Game. Oficjalna strona internetowa: https://www.pikamoon.io/ Biała księga: https://docs.pikamoon.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Kup PIKA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pikamoon (PIKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pikamoon (PIKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Całkowita podaż: $ 49.89B $ 49.89B $ 49.89B Podaż w obiegu: $ 17.45B $ 17.45B $ 17.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Historyczne maksimum: $ 0.0047998 $ 0.0047998 $ 0.0047998 Historyczne minimum: $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 Aktualna cena: $ 0.00008628 $ 0.00008628 $ 0.00008628 Dowiedz się więcej o cenie Pikamoon (PIKA)

Tokenomika Pikamoon (PIKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pikamoon (PIKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIKA tokenomikę, poznaj cenę tokena PIKAna żywo!

Jak kupić PIKA Chcesz dodać Pikamoon (PIKA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIKA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIKA na MEXC już teraz!

Historia ceny Pikamoon (PIKA) Analiza historii ceny PIKA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIKA już teraz!

Prognoza ceny PIKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIKA? Nasza strona z prognozami cen PIKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIKA już teraz!

