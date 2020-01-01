Tokenomika Pear Protocol (PEAR) Odkryj kluczowe informacje o Pear Protocol (PEAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pear Protocol (PEAR) The home of pair trading. The home of pair trading. Oficjalna strona internetowa: https://www.pear.garden/ Biała księga: https://docs.pearprotocol.io/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3212dc0F8c834e4DE893532d27CC9B6001684DB0 Kup PEAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pear Protocol (PEAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pear Protocol (PEAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.68M $ 16.68M $ 16.68M Historyczne maksimum: $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.01668 $ 0.01668 $ 0.01668 Dowiedz się więcej o cenie Pear Protocol (PEAR)

Tokenomika Pear Protocol (PEAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pear Protocol (PEAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEAR tokenomikę, poznaj cenę tokena PEARna żywo!

Jak kupić PEAR Chcesz dodać Pear Protocol (PEAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PEAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PEAR na MEXC już teraz!

Historia ceny Pear Protocol (PEAR) Analiza historii ceny PEAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEAR już teraz!

Prognoza ceny PEAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEAR? Nasza strona z prognozami cen PEAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEAR już teraz!

