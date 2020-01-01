Tokenomika Polycule (PCULE) Odkryj kluczowe informacje o Polycule (PCULE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Polycule (PCULE) Trade Polymarket events on telegram. Trade Polymarket events on telegram. Block Explorer: https://solscan.io/token/J27UYHX5oeaG1YbUGQc8BmJySXDjNWChdGB2Pi2TMDAq Kup PCULE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Polycule (PCULE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polycule (PCULE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.06868 $ 0.06868 $ 0.06868 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.01256 $ 0.01256 $ 0.01256 Dowiedz się więcej o cenie Polycule (PCULE)

Tokenomika Polycule (PCULE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polycule (PCULE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PCULE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PCULE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPCULE tokenomikę, poznaj cenę tokena PCULEna żywo!

Jak kupić PCULE Chcesz dodać Polycule (PCULE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PCULE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PCULE na MEXC już teraz!

Historia ceny Polycule (PCULE) Analiza historii ceny PCULE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PCULE już teraz!

Prognoza ceny PCULE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PCULE? Nasza strona z prognozami cen PCULE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PCULE już teraz!

