Informacje o Playbux (PBUX) 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Oficjalna strona internetowa: https://www.playbux.co/ Biała księga: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Kup PBUX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Playbux (PBUX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Playbux (PBUX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 421.87K $ 421.87K $ 421.87K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 383.52M $ 383.52M $ 383.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 440.00K $ 440.00K $ 440.00K Historyczne maksimum: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Historyczne minimum: $ 0.001009119819006544 $ 0.001009119819006544 $ 0.001009119819006544 Aktualna cena: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Dowiedz się więcej o cenie Playbux (PBUX)

Tokenomika Playbux (PBUX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Playbux (PBUX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PBUX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PBUX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPBUX tokenomikę, poznaj cenę tokena PBUXna żywo!

Jak kupić PBUX Chcesz dodać Playbux (PBUX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PBUX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PBUX na MEXC już teraz!

Historia ceny Playbux (PBUX) Analiza historii ceny PBUX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PBUX już teraz!

Prognoza ceny PBUX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PBUX? Nasza strona z prognozami cen PBUX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PBUX już teraz!

