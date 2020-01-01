Tokenomika PAWZONE (PAWZONE) Odkryj kluczowe informacje o PAWZONE (PAWZONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PAWZONE (PAWZONE) PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Oficjalna strona internetowa: https://www.pawzone.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136

Tokenomika i analiza cenowa PAWZONE (PAWZONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAWZONE (PAWZONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 152.15K $ 152.15K $ 152.15K Historyczne maksimum: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Historyczne minimum: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Aktualna cena: $ 0.0000003043 $ 0.0000003043 $ 0.0000003043 Dowiedz się więcej o cenie PAWZONE (PAWZONE)

Tokenomika PAWZONE (PAWZONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PAWZONE (PAWZONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAWZONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAWZONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAWZONE tokenomikę, poznaj cenę tokena PAWZONEna żywo!

Historia ceny PAWZONE (PAWZONE) Analiza historii ceny PAWZONE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PAWZONE już teraz!

Prognoza ceny PAWZONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAWZONE? Nasza strona z prognozami cen PAWZONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAWZONE już teraz!

