Informacje o Patex (PATEX) Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform. Oficjalna strona internetowa: https://patex.io/ Biała księga: https://patex.io/docs/Patex%20WP.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfd4f2caf941b6d737382dce420b368de3fc7f2d4

Tokenomika i analiza cenowa Patex (PATEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Patex (PATEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 136.80K $ 136.80K $ 136.80K Historyczne maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Historyczne minimum: $ 0.01569457701242134 $ 0.01569457701242134 $ 0.01569457701242134 Aktualna cena: $ 0.0171 $ 0.0171 $ 0.0171 Dowiedz się więcej o cenie Patex (PATEX)

Tokenomika Patex (PATEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Patex (PATEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PATEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PATEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPATEX tokenomikę, poznaj cenę tokena PATEXna żywo!

Jak kupić PATEX Chcesz dodać Patex (PATEX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PATEX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Patex (PATEX) Analiza historii ceny PATEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PATEX już teraz!

Prognoza ceny PATEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PATEX? Nasza strona z prognozami cen PATEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PATEX już teraz!

