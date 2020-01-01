Tokenomika PARMA Fan Token (PARMA) Odkryj kluczowe informacje o PARMA Fan Token (PARMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PARMA Fan Token (PARMA) $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Oficjalna strona internetowa: https://www.unitos.io/parma-fantoken Biała księga: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Kup PARMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PARMA Fan Token (PARMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PARMA Fan Token (PARMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.60K $ 100.60K $ 100.60K Historyczne maksimum: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Historyczne minimum: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Aktualna cena: $ 0.00503 $ 0.00503 $ 0.00503 Dowiedz się więcej o cenie PARMA Fan Token (PARMA)

Tokenomika PARMA Fan Token (PARMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PARMA Fan Token (PARMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PARMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PARMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPARMA tokenomikę, poznaj cenę tokena PARMAna żywo!

Jak kupić PARMA Chcesz dodać PARMA Fan Token (PARMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PARMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PARMA na MEXC już teraz!

Historia ceny PARMA Fan Token (PARMA) Analiza historii ceny PARMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PARMA już teraz!

Prognoza ceny PARMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PARMA? Nasza strona z prognozami cen PARMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PARMA już teraz!

