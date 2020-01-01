Tokenomika Panda Swap (PANDA) Odkryj kluczowe informacje o Panda Swap (PANDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Panda Swap (PANDA) $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Oficjalna strona internetowa: https://pandaswapsol.io/ Biała księga: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Kup PANDA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Panda Swap (PANDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Panda Swap (PANDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Całkowita podaż: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Podaż w obiegu: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Historyczne maksimum: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Historyczne minimum: $ 0.000152185425030368 $ 0.000152185425030368 $ 0.000152185425030368 Aktualna cena: $ 0.001785 $ 0.001785 $ 0.001785 Dowiedz się więcej o cenie Panda Swap (PANDA)

Tokenomika Panda Swap (PANDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Panda Swap (PANDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PANDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PANDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPANDA tokenomikę, poznaj cenę tokena PANDAna żywo!

Jak kupić PANDA Chcesz dodać Panda Swap (PANDA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PANDA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PANDA na MEXC już teraz!

Historia ceny Panda Swap (PANDA) Analiza historii ceny PANDA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PANDA już teraz!

Prognoza ceny PANDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PANDA? Nasza strona z prognozami cen PANDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PANDA już teraz!

