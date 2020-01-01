Tokenomika OpenZK Network (OZK) Odkryj kluczowe informacje o OpenZK Network (OZK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OpenZK Network (OZK) OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Oficjalna strona internetowa: https://www.openzk.net Biała księga: https://docs.openzk.net/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF Kup OZK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OpenZK Network (OZK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OpenZK Network (OZK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 14.25B $ 14.25B $ 14.25B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Historyczne maksimum: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Historyczne minimum: $ 0.000222661488087077 $ 0.000222661488087077 $ 0.000222661488087077 Aktualna cena: $ 0.0002477 $ 0.0002477 $ 0.0002477 Dowiedz się więcej o cenie OpenZK Network (OZK)

Tokenomika OpenZK Network (OZK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OpenZK Network (OZK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OZK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OZK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOZK tokenomikę, poznaj cenę tokena OZKna żywo!

Historia ceny OpenZK Network (OZK) Analiza historii ceny OZK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OZK już teraz!

Prognoza ceny OZK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OZK? Nasza strona z prognozami cen OZK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OZK już teraz!

