Tokenomika OVER (OVER) Odkryj kluczowe informacje o OVER (OVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OVER (OVER) OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards. Oficjalna strona internetowa: https://over.network/ Biała księga: https://docs.over.network/ Block Explorer: https://scan.over.network/

Tokenomika i analiza cenowa OVER (OVER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OVER (OVER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Historyczne maksimum: $ 0.32 $ 0.32 $ 0.32 Historyczne minimum: $ 0.00918130248577942 $ 0.00918130248577942 $ 0.00918130248577942 Aktualna cena: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Dowiedz się więcej o cenie OVER (OVER)

Tokenomika OVER (OVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OVER (OVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OVER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOVER tokenomikę, poznaj cenę tokena OVERna żywo!

