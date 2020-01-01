Tokenomika Ordify (ORFY) Odkryj kluczowe informacje o Ordify (ORFY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ordify (ORFY) Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality. Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality. Oficjalna strona internetowa: https://ordify.world Biała księga: https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441 Kup ORFY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ordify (ORFY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ordify (ORFY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 858.00K $ 858.00K $ 858.00K Historyczne maksimum: $ 0.9438 $ 0.9438 $ 0.9438 Historyczne minimum: $ 0.007341692536191892 $ 0.007341692536191892 $ 0.007341692536191892 Aktualna cena: $ 0.00858 $ 0.00858 $ 0.00858 Dowiedz się więcej o cenie Ordify (ORFY)

Tokenomika Ordify (ORFY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ordify (ORFY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORFY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORFY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORFY tokenomikę, poznaj cenę tokena ORFYna żywo!

Jak kupić ORFY Chcesz dodać Ordify (ORFY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ORFY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ORFY na MEXC już teraz!

Historia ceny Ordify (ORFY) Analiza historii ceny ORFY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORFY już teraz!

Prognoza ceny ORFY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORFY? Nasza strona z prognozami cen ORFY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORFY już teraz!

