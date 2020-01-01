Tokenomika Ordiswap (ORDS) Odkryj kluczowe informacje o Ordiswap (ORDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ordiswap (ORDS) A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. Oficjalna strona internetowa: https://ordiswap.fi/ Biała księga: https://ordiswap.gitbook.io/ordiswap/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab2ff0116a279a99950c66a12298962d152b83c Kup ORDS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ordiswap (ORDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ordiswap (ORDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 798.36K $ 798.36K $ 798.36K Historyczne maksimum: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Historyczne minimum: $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 Aktualna cena: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Dowiedz się więcej o cenie Ordiswap (ORDS)

Tokenomika Ordiswap (ORDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ordiswap (ORDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORDS tokenomikę, poznaj cenę tokena ORDSna żywo!

Jak kupić ORDS Chcesz dodać Ordiswap (ORDS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ORDS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ORDS na MEXC już teraz!

Historia ceny Ordiswap (ORDS) Analiza historii ceny ORDS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORDS już teraz!

Prognoza ceny ORDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORDS? Nasza strona z prognozami cen ORDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORDS już teraz!

