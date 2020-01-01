Tokenomika OMNIA Protocol (OMNIA) Odkryj kluczowe informacje o OMNIA Protocol (OMNIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OMNIA Protocol (OMNIA) OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Oficjalna strona internetowa: https://omniatech.io Biała księga: https://whitepaper.omniatech.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Kup OMNIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OMNIA Protocol (OMNIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OMNIA Protocol (OMNIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 680.00K $ 680.00K $ 680.00K Historyczne maksimum: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 Historyczne minimum: $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 Aktualna cena: $ 0.0068 $ 0.0068 $ 0.0068 Dowiedz się więcej o cenie OMNIA Protocol (OMNIA)

Tokenomika OMNIA Protocol (OMNIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OMNIA Protocol (OMNIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMNIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMNIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMNIA tokenomikę, poznaj cenę tokena OMNIAna żywo!

Jak kupić OMNIA Chcesz dodać OMNIA Protocol (OMNIA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OMNIA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OMNIA na MEXC już teraz!

Historia ceny OMNIA Protocol (OMNIA) Analiza historii ceny OMNIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OMNIA już teraz!

Prognoza ceny OMNIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMNIA? Nasza strona z prognozami cen OMNIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OMNIA już teraz!

