Tokenomika Oggy inu (OGGYETH) Odkryj kluczowe informacje o Oggy inu (OGGYETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Oggy inu (OGGYETH) Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Oficjalna strona internetowa: https://oggyinu.com/ Biała księga: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af

Tokenomika i analiza cenowa Oggy inu (OGGYETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oggy inu (OGGYETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.05K $ 40.05K $ 40.05K Całkowita podaż: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Podaż w obiegu: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.58K $ 83.58K $ 83.58K Historyczne maksimum: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Historyczne minimum: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Aktualna cena: $ 0.000000199 $ 0.000000199 $ 0.000000199 Dowiedz się więcej o cenie Oggy inu (OGGYETH)

Tokenomika Oggy inu (OGGYETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Oggy inu (OGGYETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OGGYETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OGGYETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOGGYETH tokenomikę, poznaj cenę tokena OGGYETHna żywo!

Jak kupić OGGYETH Chcesz dodać Oggy inu (OGGYETH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OGGYETH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OGGYETH na MEXC już teraz!

Historia ceny Oggy inu (OGGYETH) Analiza historii ceny OGGYETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OGGYETH już teraz!

Prognoza ceny OGGYETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OGGYETH? Nasza strona z prognozami cen OGGYETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OGGYETH już teraz!

