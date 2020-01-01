Tokenomika Nura Labs (NURA) Odkryj kluczowe informacje o Nura Labs (NURA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nura Labs (NURA) Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Oficjalna strona internetowa: https://nura.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507

Tokenomika i analiza cenowa Nura Labs (NURA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nura Labs (NURA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 849.00K $ 849.00K $ 849.00K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 849.00K $ 849.00K $ 849.00K Historyczne maksimum: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Historyczne minimum: $ 0.00007497861035758 $ 0.00007497861035758 $ 0.00007497861035758 Aktualna cena: $ 0.0000849 $ 0.0000849 $ 0.0000849 Dowiedz się więcej o cenie Nura Labs (NURA)

Tokenomika Nura Labs (NURA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nura Labs (NURA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NURA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NURA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNURA tokenomikę, poznaj cenę tokena NURAna żywo!

Jak kupić NURA Chcesz dodać Nura Labs (NURA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NURA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NURA na MEXC już teraz!

Historia ceny Nura Labs (NURA) Analiza historii ceny NURA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NURA już teraz!

Prognoza ceny NURA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NURA? Nasza strona z prognozami cen NURA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NURA już teraz!

