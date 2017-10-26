Tokenomika NULS (NULS) Odkryj kluczowe informacje o NULS (NULS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NULS (NULS) NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Oficjalna strona internetowa: https://nuls.io Biała księga: https://docs.nuls.io Block Explorer: https://nulscan.io Kup NULS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NULS (NULS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NULS (NULS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 604.07K $ 604.07K $ 604.07K Całkowita podaż: $ 133.04M $ 133.04M $ 133.04M Podaż w obiegu: $ 113.87M $ 113.87M $ 113.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Historyczne maksimum: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Historyczne minimum: $ 0.005393111296561926 $ 0.005393111296561926 $ 0.005393111296561926 Aktualna cena: $ 0.005305 $ 0.005305 $ 0.005305 Dowiedz się więcej o cenie NULS (NULS)

Tokenomika NULS (NULS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NULS (NULS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NULS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NULS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNULS tokenomikę, poznaj cenę tokena NULSna żywo!

