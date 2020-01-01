Tokenomika NovaTrade RWA (NRWA) Odkryj kluczowe informacje o NovaTrade RWA (NRWA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NovaTrade RWA (NRWA) NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. Oficjalna strona internetowa: https://novatrade.co/ Biała księga: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Block Explorer: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Kup NRWA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NovaTrade RWA (NRWA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NovaTrade RWA (NRWA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.34M $ 62.34M $ 62.34M Historyczne maksimum: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.05667 $ 0.05667 $ 0.05667 Dowiedz się więcej o cenie NovaTrade RWA (NRWA)

Tokenomika NovaTrade RWA (NRWA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NovaTrade RWA (NRWA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NRWA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NRWA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNRWA tokenomikę, poznaj cenę tokena NRWAna żywo!

Jak kupić NRWA Chcesz dodać NovaTrade RWA (NRWA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NRWA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NRWA na MEXC już teraz!

Historia ceny NovaTrade RWA (NRWA) Analiza historii ceny NRWA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NRWA już teraz!

Prognoza ceny NRWA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NRWA? Nasza strona z prognozami cen NRWA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NRWA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!