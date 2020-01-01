Tokenomika Nordek (NRK) Odkryj kluczowe informacje o Nordek (NRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nordek (NRK) NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments. NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments. Oficjalna strona internetowa: https://nordek.io Biała księga: https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://nordekscan.com/ Kup NRK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nordek (NRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nordek (NRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 490.63K $ 490.63K $ 490.63K Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 636.76M $ 636.76M $ 636.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Historyczne maksimum: $ 0.16849 $ 0.16849 $ 0.16849 Historyczne minimum: $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 Aktualna cena: $ 0.0007705 $ 0.0007705 $ 0.0007705 Dowiedz się więcej o cenie Nordek (NRK)

Tokenomika Nordek (NRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nordek (NRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNRK tokenomikę, poznaj cenę tokena NRKna żywo!

