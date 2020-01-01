Tokenomika Blast Royale (NOOB) Odkryj kluczowe informacje o Blast Royale (NOOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blast Royale (NOOB) Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Oficjalna strona internetowa: https://www.blastroyale.com/ Biała księga: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Kup NOOB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blast Royale (NOOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blast Royale (NOOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.76K $ 43.76K $ 43.76K Historyczne maksimum: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Historyczne minimum: $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 Aktualna cena: $ 0.00008546 $ 0.00008546 $ 0.00008546 Dowiedz się więcej o cenie Blast Royale (NOOB)

Tokenomika Blast Royale (NOOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blast Royale (NOOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOOB tokenomikę, poznaj cenę tokena NOOBna żywo!

