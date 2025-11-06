GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Nobody Sausage to 0.0000000000000334 USD. Śledź aktualizacje cen NOBODYETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOBODYETH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Nobody Sausage to 0.0000000000000334 USD. Śledź aktualizacje cen NOBODYETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NOBODYETH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NOBODYETH

Informacje o cenie NOBODYETH

Czym jest NOBODYETH

Oficjalna strona internetowa NOBODYETH

Tokenomika NOBODYETH

Prognoza cen NOBODYETH

Historia NOBODYETH

Przewodnik zakupowy NOBODYETH

Przelicznik NOBODYETH-fiat

NOBODYETH na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Nobody Sausage

Cena Nobody Sausage(NOBODYETH)

Aktualna cena 1 NOBODYETH do USD:

$0.0000000000000334
$0.0000000000000334$0.0000000000000334
-9.48%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:11:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000000000031
$ 0.000000000000031$ 0.000000000000031
Minimum 24h
$ 0.0000000000000644
$ 0.0000000000000644$ 0.0000000000000644
Maksimum 24h

$ 0.000000000000031
$ 0.000000000000031$ 0.000000000000031

$ 0.0000000000000644
$ 0.0000000000000644$ 0.0000000000000644

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

-16.50%

-9.48%

-17.74%

-17.74%

Aktualna cena Nobody Sausage (NOBODYETH) wynosi $ 0.0000000000000334. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NOBODYETH wahał się między $ 0.000000000000031 a $ 0.0000000000000644, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NOBODYETH w historii to $ 0.000000000001263041, a najniższy to $ 0.000000000000077209.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NOBODYETH zmieniły się o -16.50% w ciągu ostatniej godziny, o -9.48% w ciągu 24 godzin i o -17.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.60K
$ 26.60K$ 26.60K

$ 14.03K
$ 14.03K$ 14.03K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Nobody Sausage wynosi $ 0.00, przy $ 26.60K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NOBODYETH w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 420000000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.03K.

Historia ceny Nobody Sausage (NOBODYETH) – USD

Śledź zmiany ceny Nobody Sausage dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000000000000003498-9.48%
30 Dni$ -0.0000000000000293-46.74%
60 dni$ -0.0000000000000347-50.96%
90 dni$ -0.0000000000001666-83.30%
Dzisiejsza zmiana ceny Nobody Sausage

DziśNOBODYETH odnotował zmianę $ -0.000000000000003498 (-9.48%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Nobody Sausage

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000000000000293 (-46.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Nobody Sausage

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NOBODYETH o $ -0.0000000000000347(-50.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Nobody Sausage

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000000000001666 (-83.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Nobody Sausage.

Co to jest Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Nobody Sausage. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NOBODYETH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Nobody Sausage na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Nobody Sausage będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Nobody Sausage (w USD)

Jaka będzie wartość Nobody Sausage (NOBODYETH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nobody Sausage (NOBODYETH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nobody Sausage.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nobody Sausage!

Tokenomika Nobody Sausage (NOBODYETH)

Zrozumienie tokenomiki Nobody Sausage (NOBODYETH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NOBODYETHjuż teraz!

Jak kupić Nobody Sausage (NOBODYETH)

Szukasz jak kupić Nobody Sausage? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Nobody Sausage na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NOBODYETH na lokalne waluty

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do VND
0.000000000878921
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do AUD
A$0.000000000000051102
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do GBP
0.000000000000025384
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do EUR
0.000000000000028724
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do USD
$0.0000000000000334
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MYR
RM0.000000000000139612
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TRY
0.000000000001406474
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do JPY
¥0.0000000000051102
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ARS
ARS$0.000000000048475758
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do RUB
0.000000000002716756
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do INR
0.000000000002959574
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do IDR
Rp0.000000000556666444
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do PHP
0.00000000000196225
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do EGP
￡E.0.00000000000158316
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BRL
R$0.000000000000179024
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do CAD
C$0.000000000000047094
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BDT
0.000000000004070124
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do NGN
0.0000000000481962
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do COP
$0.00000000012846141
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ZAR
R.0.000000000000581494
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do UAH
0.000000000001404804
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TZS
T.Sh.0.0000000000820638
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do VES
Bs0.0000000000074482
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do CLP
$0.0000000000315296
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do PKR
Rs0.000000000009440176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do KZT
0.000000000017542014
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do THB
฿0.000000000001083496
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TWD
NT$0.000000000001032394
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do AED
د.إ0.000000000000122578
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do CHF
Fr0.00000000000002672
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do HKD
HK$0.000000000000259518
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do AMD
֏0.00000000001277717
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MAD
.د.م0.000000000000310954
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MXN
$0.00000000000062124
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SAR
ريال0.00000000000012525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ETB
Br0.000000000005120888
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do KES
KSh0.000000000004316616
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do JOD
د.أ0.0000000000000236806
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do PLN
0.000000000000123246
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do RON
лв0.000000000000147294
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SEK
kr0.00000000000031897
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BGN
лв0.00000000000005678
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do HUF
Ft0.000000000011230416
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do CZK
0.000000000000707412
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do KWD
د.ك0.0000000000000102538
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ILS
0.00000000000010855
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BOB
Bs0.00000000000023046
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do AZN
0.00000000000005678
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TJS
SM0.00000000000030895
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do GEL
0.000000000000090514
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do AOA
Kz0.00000000003058605
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BHD
.د.ب0.0000000000000125584
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BMD
$0.0000000000000334
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do DKK
kr0.000000000000216432
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do HNL
L0.000000000000880424
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MUR
0.000000000001537068
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do NAD
$0.00000000000058116
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do NOK
kr0.00000000000034068
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do NZD
$0.000000000000058784
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do PAB
B/.0.0000000000000334
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do PGK
K0.00000000000014195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do QAR
ر.ق0.000000000000121576
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do RSD
дин.0.000000000003402458
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do UZS
soʻm0.000000000397618984
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ALL
L0.000000000002806936
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ANG
ƒ0.000000000000059786
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do AWG
ƒ0.00000000000006012
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BBD
$0.0000000000000668
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BAM
KM0.00000000000005678
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BIF
Fr0.0000000000984966
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BND
$0.00000000000004342
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BSD
$0.0000000000000334
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do JMD
$0.00000000000537573
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do KHR
0.000000000134136404
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do KMF
Fr0.0000000000142284
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do LAK
0.000000000726086942
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do LKR
රු0.000000000010173306
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MDL
L0.00000000000056947
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MGA
Ar0.0000000001504503
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MOP
P0.0000000000002672
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MVR
0.00000000000051436
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MWK
MK0.000000000057986074
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do MZN
MT0.00000000000213593
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do NPR
रु0.000000000004740796
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do PYG
0.0000000002368728
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do RWF
Fr0.0000000000485302
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SBD
$0.000000000000274548
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SCR
0.000000000000457914
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SRD
$0.00000000000128757
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SVC
$0.000000000000291916
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do SZL
L0.000000000000583164
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TMT
m0.0000000000001169
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TND
د.ت0.0000000000000989642
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do TTD
$0.000000000000226118
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do UGX
Sh0.0000000001167664
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do XAF
Fr0.000000000019038
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do XCD
$0.00000000000009018
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do XOF
Fr0.000000000019038
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do XPF
Fr0.0000000000034402
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BWP
P0.000000000000450566
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do BZD
$0.000000000000067134
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do CVE
$0.000000000003210074
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do DJF
Fr0.0000000000059118
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do DOP
$0.000000000002143612
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do DZD
د.ج0.00000000000437373
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do FJD
$0.000000000000076152
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do GNF
Fr0.000000000290413
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do GTQ
Q0.000000000000255844
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do GYD
$0.000000000006985944
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) do ISK
kr0.0000000000042418

Zasoby Nobody Sausage

Aby lepiej zrozumieć Nobody Sausage, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Nobody Sausage
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Nobody Sausage

Jaka jest dziś wartość Nobody Sausage (NOBODYETH)?
Aktualna cena NOBODYETH w USD wynosi 0.0000000000000334USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NOBODYETH do USD?
Aktualna cena NOBODYETH w USD wynosi $ 0.0000000000000334. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nobody Sausage?
Kapitalizacja rynkowa dla NOBODYETH wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NOBODYETH w obiegu?
W obiegu NOBODYETH znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NOBODYETH?
NOBODYETH osiąga ATH w wysokości 0.000000000001263041 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NOBODYETH?
NOBODYETH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000000000000077209 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NOBODYETH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NOBODYETH wynosi $ 26.60K USD.
Czy w tym roku NOBODYETH pójdzie wyżej?
NOBODYETH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NOBODYETH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:11:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nobody Sausage (NOBODYETH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NOBODYETH do USD

Kwota

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Handluj NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.0000000000000334
$0.0000000000000334$0.0000000000000334
-9.48%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,146.85
$103,146.85$103,146.85

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.20
$3,406.20$3,406.20

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.69
$160.69$160.69

+0.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,146.85
$103,146.85$103,146.85

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.20
$3,406.20$3,406.20

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.69
$160.69$160.69

+0.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3326
$2.3326$2.3326

+2.46%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0880
$1.0880$1.0880

+0.25%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010926
$0.000010926$0.000010926

+478.70%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1963
$0.1963$0.1963

+292.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5068
$1.5068$1.5068

+85.74%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02010
$0.02010$0.02010

+60.80%