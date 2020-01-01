Tokenomika NMKR (NMKR) Odkryj kluczowe informacje o NMKR (NMKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NMKR (NMKR) Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. Oficjalna strona internetowa: https://nmkr.io/ Biała księga: https://www.nmkr.io/whitepaper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52

Tokenomika i analiza cenowa NMKR (NMKR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NMKR (NMKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Historyczne maksimum: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Historyczne minimum: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 Aktualna cena: $ 0.000495 $ 0.000495 $ 0.000495 Dowiedz się więcej o cenie NMKR (NMKR)

Tokenomika NMKR (NMKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NMKR (NMKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NMKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NMKR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNMKR tokenomikę, poznaj cenę tokena NMKRna żywo!

Jak kupić NMKR Chcesz dodać NMKR (NMKR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NMKR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NMKR na MEXC już teraz!

Historia ceny NMKR (NMKR) Analiza historii ceny NMKR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NMKR już teraz!

Prognoza ceny NMKR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NMKR? Nasza strona z prognozami cen NMKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NMKR już teraz!

