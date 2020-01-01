Tokenomika Naga Coin (NGC) Odkryj kluczowe informacje o Naga Coin (NGC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Naga Coin (NGC) Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Oficjalna strona internetowa: https://nagacoin.io Biała księga: https://docsend.com/view/srsg4zw Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Kup NGC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Naga Coin (NGC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Naga Coin (NGC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 521.22K $ 521.22K $ 521.22K Historyczne maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Historyczne minimum: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 Aktualna cena: $ 0.00669 $ 0.00669 $ 0.00669 Dowiedz się więcej o cenie Naga Coin (NGC)

Tokenomika Naga Coin (NGC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Naga Coin (NGC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NGC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NGC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNGC tokenomikę, poznaj cenę tokena NGCna żywo!

Jak kupić NGC Chcesz dodać Naga Coin (NGC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NGC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NGC na MEXC już teraz!

Historia ceny Naga Coin (NGC) Analiza historii ceny NGC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NGC już teraz!

Prognoza ceny NGC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NGC? Nasza strona z prognozami cen NGC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NGC już teraz!

